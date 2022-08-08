AGİT Genel Sekreteri Schmid: "Sınır güvenliklerini sağlamalıyız" Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'in konuşması ANKARA - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'in konuşması ANKARA - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. (3) AA / Güncel Güncel Haberler

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