Ağın Kaymakamı Yılmaz, Muhtarlar Günü'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu

Ağın Kaymakamı Yılmaz, Muhtarlar Günü'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla Ağın Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi; Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Törenin ardından Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, makamında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların gününü kutladı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Ağın Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz daha sonra makamında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla devlet arasında önemli bir bağ olan muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını söyledi.
Ziyarette, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da yer aldı.
Kaynak: AA