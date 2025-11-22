Haberler

Ağın'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Ağın'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğretmenler, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle Öğretmenler Günü'nü kutladı. Programda plaket ve belgeler verildi, müzik ve gösterimlerle anlamlı bir gün yaşandı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve halkın katılımıyla Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, sinevizyon gösterimi ve öğretmenler tarafından hikayeleri anlatılan türküler, Elazığ Belediyesi Musiki Topluluğu Kürsübaşı ekibi tarafından seslendirildi.

Programda, öğretmenlere plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.