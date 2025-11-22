Ağın'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve halkın katılımıyla Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, sinevizyon gösterimi ve öğretmenler tarafından hikayeleri anlatılan türküler, Elazığ Belediyesi Musiki Topluluğu Kürsübaşı ekibi tarafından seslendirildi.

Programda, öğretmenlere plaket ve teşekkür belgesi verildi.