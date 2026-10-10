AGD Giresun Şubesi, Gazze saldırılarının 3. yılı için program düzenledi

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Giresun'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla program düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Giresun Şubesince düzenlenen programda, katılımcılar Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

AGD Şube Başkanı Cihat Ensar Temür, yaptığı konuşmada, üç yıldır Gazze'nin bombalandığını, çocukların öldüğünü söyledi.

Gazze'nin bugün yalnızca bir coğrafyanın adı olmadığının altını çizen Temür, "Gazze, dünyanın vicdanının ölçüldüğü yerdir. Gazze, uluslararası hukukun enkaz altında kaldığı yerdir. Gazze, insan hakları nutuklarının maskesinin düştüğü yerdir." dedi.

Temür, çocukların bombaların sesini değil, kahkahalarını duyduğu bir dünyada yaşaması gerektiğini vurguladı.

Program kapsamında ayrıca "Gazze için pedal çevir" bisiklet etkinliği de gerçekleştirildi. Programa bisikletleriyle katılanlar Güre mevkisindeki plajlar bölgesine kadar pedal çevirdi.

Kaynak: AA