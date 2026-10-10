Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

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AFYONKARAHİSAR'da bir otelin otoparkında otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı (46), memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Olay, 8 Ekim akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezindeki bir otelin otoparkında meydana geldi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, kendisine ait otomobilde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Ayrancı, kurtarılamadı. Olayla ilgili savcılık talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İhsan Ayrancı için memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ayrancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrancı, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı