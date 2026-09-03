Eber Gölü İçin STK'lardan Ortak Acil Eylem Çağrısı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırında bulunan Eber Gölü için bir araya gelen STK'lar ortak deklarasyon yayınlayıp, gölün korunması ve ekolojik varlığının sürdürülmesi için acil eylem çağrısı yaptı.

Türkiye genelindeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, platform, oda ve derneğin katılımıyla Eber Gölü için ortak deklarasyon yayımlandı. 'Eber Gölü Yaşasın Hareketi' öncülüğünde bir araya gelenler STK'lar acil eylem çağrısında bulundu. İklim krizinin yanı sıra insani faktörlerin gölü kuruma noktasına getirdiği vurgulanan deklarasyonda, Akarçay Havzası'ndaki kaçak su çekimleri, sanayi, evsel ve tarımsal atıkların gölün geleceğini doğrudan tehdit ettiği ifade edildi. 'Akarçay temiz su koridoruna dönüştürülmeli', 'Kontrolsüz su kullanımına son verilmeli', 'Bağımsız izleme mekanizmaları kurulmalı', 'Sazlık yangınları önlenmeli', 'Şeffaf ve takvime bağlı program uygulanmalı' ana başlıkları altında yapılması gerekenler de sıralandı.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, "Eber Gölü için oluşturulan ortak çağrı, yalnızca Afyonkarahisar ile sınırlı kalmadı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluşlar, gölün korunması, geleceğe taşınması konusunda aynı ortak zeminde bir araya geldi. Çalışmalarımıza destek veren Edirne, Ardahan, Şanlıurfa, İzmir, Sinop, Hatay başta olmak üzere farklı illerde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları Eber Gölü'nün yaşatılması çağrısı yaptı. Kuruluşların ortak buluşma noktası ise Eber Gölü'nün korunması ve ekolojik varlığının sürdürülmesi oldu. Farklı bölgelerden gelen desteklerle gölün geleceğine ilişkin ortak bir sivil irade ortaya konuldu. Eber Gölü Yaşasın Hareketi'nin çalışmasına 125 farklı sivil toplum örgütü katıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı