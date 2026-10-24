Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde yangın sonrası yaban hayatı fotokapanla izleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'da, Eber Gölü'ndeki sazlık ile Sarıcaova'daki yangından etkilenen ormanlık alanlarda yürütülen çalışmalarla, yaban hayvanlarının bölgedeki varlığı ve yangının tür çeşitliliği üzerindeki etkileri araştırılıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'in danışmanlığında yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında, lisans öğrencileriyle yangın alanlarındaki yaban hayvanlarının hareketleri takip ediliyor, tür çeşitliliğine bakılıyor.

"Afyonkarahisar Yangın Alanlarında Dijital Ekoloji Yaklaşımıyla Yaban Hayatı Türleri ve Ekolojik İndekslerin Analizi" projesi kapsamında ekip, 2025 ve 2026'da elde ettiği görüntüleri önceki yıllara ait verilerle karşılaştırıyor.

Eber Gölü'nde 2017'den bu yana toplanan fotokapan görüntülerini inceleyen araştırmacılar, son çalışmalarda yangınlardan etkilenen sazlık alanlarda bazı yaban hayvanı türlerini görüntüleyemedi.

"Sazlık yangınlarından önce Eber Gölü'nde görülen yaban hayvanı türleri belliydi"

Prof. Dr. Erişmiş, AA muhabirine, yangın öncesindeki yaban hayatı verilerini güncel görüntülerle karşılaştırarak yangınların biyoçeşitlilik ve habitat üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalarını dijital ekoloji analiziyle yürüttüklerini anlatan Erişmiş, fotokapanların yanı sıra uydu ve havadan çekilen görüntülerden yararlandıklarını dile getirdi.

Eber Gölü'ndeki sazlık yangınlarından önce bölgede çeşitli yaban hayvanlarını görüntülediklerine değinen Erişmiş, şunları kaydetti:

"Ön çalışmalarımız vardı. Sazlık yangınlarından önce Eber Gölü'nde görülen yaban hayvan türleri belliydi. Dijital ekoloji analiziyle tür çeşitliliğini fotokapanlar ve uydu görüntüleri üzerinden izleyip karşılaştırıyoruz. Projemiz devam ediyor. 2017'de rutin fotokapan çalışmalarımızda gördüğümüz saz kedisini görüntüleyemedik. Göl çevresinde çakal da vardı ancak son çalışmalarımızda rastlayamadık."

"Yangından etkilenen ormanlık alanlara yeni fotokapanlar kuruyoruz"

Erişmiş, Eber Gölü'nde bu yıl ve 2027'de yapacakları gözlemlerle yaban hayvanlarının bu alanları yeniden yaşam alanı olarak kullanıp kullanmadığını araştıracaklarını vurguladı.

Proje kapsamında İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyündeki 255 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangından etkilenen yaban hayatını gözlemlediklerini anlatan Erişmiş, "Öğrencilerimizle yangın bölgesine fotokapanlar yerleştirdik. Bu cihazlardan elde edeceğimiz görüntüleri 2017 ve sonraki yıllara ait verilerle karşılaştırarak yangının tür çeşitliliği üzerindeki etkilerini ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden İrem Demir de Sarıcaova'daki orman yangını öncesinde burada tavşan, tilki, domuz ve kızıl geyik gibi yabani hayvanların yaşadığını belirterek, "Bu hayvanlar önceki yıllarda fotokapanlarla görüntülenmiş. Yangından etkilenen ormanlık alanlara yeni fotokapanlar kuruyoruz. Buradan elde edeceğimiz verilerle mevcut yaban hayatını izleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA