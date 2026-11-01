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Afyon Lisesi 132 yıldır eğitim veriyor, mezunları arasında iki cumhurbaşkanı var

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Afyon Lisesi 132 yıldır eğitim veriyor, mezunları arasında iki cumhurbaşkanı var Haber Videosunu İzle
Afyon Lisesi 132 yıldır eğitim veriyor, mezunları arasında iki cumhurbaşkanı var
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Afyonkarahisar'daki 132 yıllık Afyon Lisesi, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in mezun olduğu köklü okul. 2017'den beri proje okulu olan lise öğrencilerini puanla alıyor; İl Milli Eğitim Müdürü şehir hafızasını aktardığını söyledi.

Afyonkarahisar'da 132 yıllık geçmişe sahip lise, aralarında eski cumhurbaşkanları, bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu çok sayıda tanınmış ismi mezun vermesiyle kentin eğitim tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Afyonkarahisar'ın köklü eğitim kurumu olan Afyon Lisesi'nin eğitim yolculuğu anlatıldı.

II. Abdülhamid Han döneminde 1894'te "Karahisar-ı Sahip Rüştiyesi" olarak kurulan tarihi lisenin ismi, 1923'te İlmiye Heyeti toplantısında "Afyonkarahisar Sultanisi" olarak değiştirildi.

Okul, 1933'ten bu yana lise olarak eğitim veriyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, eski Maliye Bakanı İsmet Attila, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer ile bazı üst düzey askeri yetkililer ve sanatçıların da mezun olduğu lise, geçmişiyle tarihe tanıklık ediyor.

"Öğrenciler belli bir puan alarak giriyor"

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, AA muhabirine, tarihi Afyon Lisesi'nin kentin ve ülkenin köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Okulun tercih edilen liselerden biri olduğunu vurgulayan Altınkaynak, şunları kaydetti:

"Tanınmış isimler buradan mezun olmuş. Mezunlar ülkeye hizmet etmeye çalışmış. Okul 132 yıldır eğitim vermeye devam ediyor. Okul 2017'den itibaren proje okuluna dönüştürülmüş. Öğrencileri de öğretmenleri de seçilmiş. Öğrenciler belli bir puan alarak giriyor. Bu ve bunun gibi benzeri liseler sadece öğrenci yetiştirmiyor. Bu ülkenin geleceğini, şehirlerin hafızasını, milletlerin, devletlerin köklü geleceğini yeni nesillere aktarmakta da önemli bir görev icra etmektedirler."

Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan da okulun Anadolu lisesi statüsünde olduğunu belirterek, "Geçen yıl kimya dalında derece yaptık. Bu yıl çalışmamız devam ediyor. Yine Avrupa Birliği projelerimiz devam ediyor. İtalya ve Polonya ortaklı projemiz devam ediyor. Çocuklar ve öğretmenler gayretli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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