Afrika'da Albino Bireylerin Hayatı Farkındalık Faaliyetleriyle Kolaylaşıyor

Afrika'da sivil toplum kuruluşlarının ve vakıfların yürüttüğü farkındalık faaliyetleri sayesinde albino bireylerin hayatları her geçen gün daha da kolaylaşıyor.

Genetik olarak cilde renk veren "melanin" adlı pigmentin eksikliğiyle ortaya çıkan albinizme sahip bireyler, Afrika'da uzun yıllar büyü ve batıl inanç tehdidi altında yaşadı.

Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler, görme problemleri de yaşayabiliyor. Bu bireyler "albinolar" olarak da adlandırılıyorlar.

Albinizm, dünyada her 17 bin kişiden birinde, Sahra Altı Afrika'da ise her 5 bin kişiden birinde görülüyor.

Farklı görünümleriyle dünya genelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalan albino bireyler, Afrika'da ise uzun yıllar çok daha şiddetli bir ayrımcılığa uğradı.

Bazı yerel geleneklerde albinoların uzuvlarının sihirli olduğuna ve bu uzuvların, sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanılıyordu.

Bu nedenle albino bireyler, zengin olmak, iyi bir eş bulmak ve sağlığına kavuşmak isteyenler tarafından şiddete maruz kalıyordu.

Bazı yerel geleneklerde albino bireylerin kesilen uzuvlarıyla yapılan iksirlerin şifalı olduğuna inanılıyordu.

"Afrika'da albino bireyleri sakatlama oranı her geçen gün düşüyor"

Kamerun'da Albinoların Tanıtımı Derneği Başkanı Kakmeni Wembou Raphael, "13 Haziran Albinizm Farkındalık Günü" kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler tarafından 2014'te alınan kararla 13 Haziran'ın "Dünya Albinizm Farkındalık Günü" olarak anılmasının sivil toplum kuruluşları (STK) ve hükümetlere ciddi bir motivasyon verdiğinin altını çizen Raphael, son 10 yılda başta Afrika'da olmak üzere dünyanın dört bir köşesindeki STK'lerin albino bireylerle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bugüne kadar birçok Afrikalı STK'nin kendi öz kaynaklarıyla albinizm ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Raphael, "Sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler sayesinde, Afrika'da Albino bireylere karşı farkındalık arttı." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar boyunca, Afrikalı albino bireylerin ten renklerinden dolayı dünyanın farklı bölgelerindeki albino bireylerden çok daha fazla acı çektiğini ve batıl inançlar yüzünden birçok Afrikalı albino bireyin uzuvlarının kesildiğini kaydeden Raphael, "Afrika'da albinoları sakatlama oranı her geçen gün düşüyor." dedi.

Afrika'da albino bireylerin uzuvları satılıyordu

Afrika'da ayrımcılığın çok yaygın olduğunu, albinizmin yeni yeni tanınmaya başladığını belirten Raphael, "Bir çocuk albino olarak doğduğu zaman, insanlar bir beyazın siyahın evine girdiğini düşünüyordu ve çocuklarını reddediyordu." dedi.

Raphael, bütün Sahra Altı Afrika'da uzun yıllar boyunca albino bireylerin uzuvlarının sihirli olduğuna, bu uzuvlara sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanıldığını ve bu sebeple albinoların kaçırılıp organlarının kesilerek satıldığını anlattı.

Sahra Altı Afrika'da albinoların yüzde 80'i kanserden hayatını kaybediyor

Yaşadıkları toplumsal sorunların yanı sıra hassas ciltlere sahip albinolar, kendilerini güneşten korumadıkları takdirde kolaylıkla cilt kanserine yakalanıyorlar.

Afrika'da neredeyse 365 günün güneşli olduğuna işaret eden Raphael, Sahra Altı Afrika'da albinoların yüzde 80'inin kanserden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Raphael, ülkedeki birçok albinonun yüksek fiyatlardan dolayı güneşten koruyucu kreme ulaşamadığının da altını çizdi.

"Albino doğduğum için annem ve babam beni reddetmişti"

Kamerunlu Demba Julien ise eskiden ülkesinde sosyal hayatın her alanında albino bireylerin ayrımcılığa uğradığını ve dışlandığını belirterek, "Albino doğduğum için annem ve babam beni reddetmişti." ifadesini kullandı.

Bir diğer Kamerunlu albino Anne Pendanke de "Eskiden sınıfta, dışarıda ya da dolmuşta birisinin yanına oturmak istediğim zaman, beni reddedip uzaklaşıyordu ama şimdi herkes tarafından kabul ediliyoruz." diye konuştu.

Albinoların düzenli sağlık kontrolleri, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu kremlere erişimi, yaşamlarını sağlıklı devam ettirebilmeleri açısından önem taşıyor.