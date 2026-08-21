Ebola salgını resmi rakamların üç katı olabilir

KİNŞASA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınının resmi rakamların üç katına kadar çıkabileceğini, vakaların halihazırda sadece yüzde 30 ila 40'ının tespit edildiğini söyledi.

Afrika CDC perşembe günü yaptığı açıklamada, Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nün Imperial College London ve diğer ortaklarla işbirliği içinde gerçekleştirdiği modellemeye atıfta bulunarak, gerçek vaka sayısının şimdiden 10.000'i aşmış olabileceğini ve 15.000'e kadar çıkabileceğini belirtti.

Afrika CDC yetkilisi Kyeng Mercy video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, tahmin edilen rakamların modelleme çalışmasına dayandığını belirterek, "Gerçek vaka sayısı 10.000 ila 15.000 arasında olmalı" dedi.

Mercy, "Modellemeler de belirsizliğe sebep olan bazı sınırlamalara sahip. Belirli göstergeler, vakaların yeterli düzeyde tespit edilemediğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Afrika CDC'nin perşembe günü paylaştığı güncel verilere göre, Kongo'da 5.105 teyit edilmiş vaka kaydedildi. Bu vakaların 2.420'si ölümle sonuçlanırken, 1.091 hasta ise sağlığına kavuştu.

Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo ve Bas-Uele olmak üzere altı eyalete yayıldı. Son olarak, Orta Afrika Cumhuriyeti sınırına yakın Bas-Uele eyaletinin merkezi Buta'da iki vaka bildirildi.

Afrika CDC Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Bölümü Başkanı Yap Boum II, kaydedilen vakaların gerçek sayının oldukça altında kaldığını belirtti. Yap Boum II, bunun kısmen Ebola virüsünün Bundibugyo türünün, Zaire türüne kıyasla daha hafif ve atipik semptomlar gösterebilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Yap Boum II, tespit edilen vakaların yüzde 10'undan azının halihazırda temaslı olduğu bilinen kişiler arasında yer aldığını, vakaların yüzde 40'ından azının ise teyitli bir vaka ile epidemiyolojik bağlantısının bulunduğunu kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti. Salgın, ülke tarihindeki en büyük ve en ölümcül, dünyanın ise kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını oldu.

Kaynak: Xinhua