Efsanevi cazcı Abdullah İbrahim 91 yaşında hayatını kaybetti

Güney Afrikalı efsanevi caz piyanisti ve besteci Abdullah İbrahim, yaklaşık 70 yıllık kariyerinde Afrika cazının en etkili isimlerinden biri haline gelirken, müziğiyle yalnızca dünya sahnelerinde iz bırakmadı, aynı zamanda apartheid karşıtı mücadelenin de önemli isimleri arasında yer aldı.

Güney Afrikalı caz piyanisti ve besteci Abdullah İbrahim kısa süren bir hastalığın ardından 15 Haziran'da Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Prien am Chiemsee kasabasında, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Afrika cazının en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Abdullah İbrahim, müziğiyle yalnızca dünya sahnelerinde iz bırakmadı aynı zamanda Güney Afrika'da 1948-1994 yılları arasında iktidardaki Ulusal Parti tarafından uygulanan kurumsallaşmış ırk ayrımcılığı ve sömürü sistemi olan apartheid'ın karşısındaki mücadelenin kültürel sembollerinden biri haline de geldi.

Cape Town'un çok kültürlü mahallelerinde yetişen ve "Dollar Brand" adıyla başladığı kariyerini dünya çapında bir müzik mirasına dönüştüren İbrahim, Afrika cazının küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlayan öncü isimlerden biri olurken, müziğiyle Güney Afrika'nın özgürlük mücadelesine de eşlik etti.

1934 yılında dünyaya gelen Adolph Johannes Brand (Abdullah İbrahim), çocuk yaşlarda piyano çalmaya başladı. Kilise müziği, Afrika ritimleri, Cape Malay topluluğunun müzik geleneği ve Amerikan cazından beslenen sanatçı, 1950'li yıllarda ülkenin yükselen caz müzisyenleri arasında yer aldı.

Abdullah İbrahim'in kariyerindeki ilk önemli dönüm noktalarından biri, Güney Afrika cazının babası olarak bilinen Hugh Masekela gibi efsanelerle birlikte yer aldığı Jazz Epistles grubu oldu.

Grubun 1960 yılında çıkardığı "Jazz Epistle Verse One" albümü, Güney Afrika tarihinde siyah müzisyenler tarafından kaydedilen ilk uzunçalar caz albümü oldu.

?Sharpeville sonrası vatanından ayrılma ve Duke Ellington ile tanışma

21 Mart 1960'ta Güney Afrika'da apartheid döneminin en kritik dönüm noktalarından biri olan Sharpeville Katliamı ve ardından apartheid rejiminin baskılarının artması, birçok sanatçı ve aktivist gibi İbrahim'in de ülkesini terk etmek zorunda kalmasına neden oldu.

Abdullah İbrahim gittiği İsviçre'nin Zürih kentindeki "Africana Club"da sahne almaya başladı. Bu dönemde, kendisi de bir caz şarkıcısı olan eşi Sathima Bea Benjamin'in ısrarıyla, kulübe gelen Amerikalı caz efsanesi, bestecisi, piyanist ve caz orkestrası şefi Duke Ellington tarafından keşfedildi.

Ellington'un desteğiyle Paris'te uluslararası kayıtlar yapan İbrahim, kısa sürede Avrupa ve ABD'de tanınan bir isim haline geldi, New York'taki ünlü Chelsea Hotel'de yaşayarak Juilliard'da müzik eğitimi aldı.

Ancak İbrahim, bu süre zarfında da ülkesinden kopmadı. Konserlerinde ve uluslararası etkinliklerde Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığına dikkati çekmeye devam eden İbrahim, apartheid karşıtı hareketin en etkili kültürel figürlerinden biri olarak öne çıktı.

?İbrahim, İslam'ın kendisine disiplin, iç huzur ve manevi yön verdiğini söylüyordu

İbrahim, 1968 yılında eşi Sathima Bea Benjamin ile birlikte İslam'ı seçti. "Dollar Brand" adını bırakarak "Abdullah İbrahim" adını aldı.

İbrahim birçok röportajında İslam'ın kendisine disiplin, iç huzuru ve manevi bir yön verdiğini, müziği sadece sanatsal bir faaliyet olarak görmediğini aynı zamanda manevi bir arayış olarak da gördüğünü anlattı.

Müziğin görevinin "insanları birbirine bağlamak" olduğunu söyleyen İbrahim'in bestelerinde dua, tefekkür ve maneviyat temaları sıkça hissediliyor. Müzik otoriteleri, İbrahim'in özellikle solo piyano eserlerinde sessizlik ve tekrarlar üzerinden kurduğu dilin, tasavvufi ve deruni etkiler taşıdığını belirtiyor.

Apartheid karşıtı mücadelenin gayriresmi marşı: Mannenberg

İbrahim, Nelson Mandela veya Desmond Tutu gibi doğrudan siyasi bir lider olmasa da 1960'taki Sharpeville Katliamı sonrasında ülkesini terk etmek zorunda kalması, apartheid sisteminin sanatçılar üzerindeki baskısının sembollerinden biri olarak görüldü.

Müziği, ülke içinde yasaklanmasa bile birçok siyah Güney Afrikalı tarafından direnişin sesi olarak benimsendi. Özellikle sanatçının 1974 tarihli "Mannenberg" adlı eseri, apartheid karşıtı hareketin en büyük sembolü oldu.

Zorla yerinden edilen siyah ve beyaz olmayan tüm etnik grupların yaşadığı bölgeye ithaf edilen parça, kısa sürede protestolarda, işçi eylemlerinde ve 1976 Soweto Ayaklanması'nda kitlelerin sesi haline geldi.

Birçok araştırmacı, "Mannenberg" için apartheid karşıtı mücadelenin gayriresmi marşı tanımlamasını kullanıyor.

İbrahim ayrıca sürgündeki Güney Afrikalı sanatçılarla birlikte apartheid karşıtı dayanışma konserlerine katıldı ve kültürel boykotu destekledi. Müziğini siyasi propaganda aracı olarak değil, halkın hafızasını ve kimliğini koruyan bir araç olarak tanımladı.

Mandela'nın yemin töreninde sahnedeydi

İbrahim, 27 yıl hapis yatan Nelson Mandela'nın 1990 yılında serbest bırakılmasının ardından ülkesine döndü.

1994 yılında Mandela'nın Güney Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk siyah devlet başkanı olarak göreve başladığı tarihi yemin töreninde sahne alan sanatçı, ülkenin yeni dönemine müziğiyle eşlik etti.

İbrahim'in bu performansı, apartheid döneminde sürgüne gitmek zorunda kalan bir sanatçının özgür Güney Afrika'nın doğuşuna tanıklık etmesinin sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Sinemaya uzanan izler

Kariyeri boyunca 70'ten fazla albüme imza atan, ünlü "Chocolat" (Çikolata) filminin müziklerini besteleyen ve Almanya'da "Jazz Trophy", Güney Afrika'da devletin en yüksek onurlarından biri olan "Order of Ikhamanga" gibi prestijli ödüllere layık görülen İbrahim, Afrika müzik geleneklerini cazın doğaçlama yapısıyla birleştiren özgün tarzıyla tanındı.

Eleştirmenler tarafından Duke Ellington ve Thelonious Monk gibi caz ustalarının mirasını Afrika'nın yerel sesleriyle buluşturan sanatçı olarak değerlendirilen İbrahim, sonraki kuşak Güney Afrikalı müzisyenler üzerinde derin bir etki bıraktı.

İlerleyen yaşına rağmen müziği hiç bırakmayan efsanevi sanatçı İbrahim, son büyük canlı performansını ölümünden sadece birkaç ay önce, 27 Mart 2026'da memleketindeki Cape Town Uluslararası Caz Festivali'nde sergiledi.