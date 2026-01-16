Haberler

Afganistan İslam Emirliği Ankara Büyükelçisi Farahmand'tan, Hüda-Par Lideri Yapıcıoğlu'na Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan İslam Emirliği Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand, HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Afganistan ilişkileri ve Afganistan'daki son durum ele alındı.

(ANKARA)- Afganistan İslam Emirliği Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyet HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

HÜDA-PAR resmi sosyal medya hesabından yapılan ziyarete ilişkin açıklama şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Afganistan İslam Emirliği Ankara Büyükelçisi Sayın Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede, Afganistan'daki son durum başta olmak üzere, Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkiler ele alındı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

16 yaşındaki öğrencinin acı ölümü! Karne almaya giderken canından oldu
Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak

Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Her biri süreyi 4 gün azaltacak