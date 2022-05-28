Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası - Haberler

Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası
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KANDAHAR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın Kandahar kentinde bir geleneksel güreş turnuvası düzenlendi.
KANDAHAR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın Kandahar kentinde bir geleneksel güreş turnuvası düzenlendi. Geleneksel güreş maçları Afgan halkı arasında popüler bir etkinlik.
Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)
Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)
Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)
Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)
Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)