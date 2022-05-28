Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası - Haberler

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Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

Xinhua - Güncel
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Afganistan'da Geleneksel Güreş Turnuvası

KANDAHAR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın Kandahar kentinde bir geleneksel güreş turnuvası düzenlendi.

KANDAHAR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın Kandahar kentinde bir geleneksel güreş turnuvası düzenlendi. Geleneksel güreş maçları Afgan halkı arasında popüler bir etkinlik.

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen bir geleneksel güreş maçı görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Afganistan Kandahar Afgan Mayıs Güncel Haberler

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