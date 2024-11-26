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Afganistan'da Çocuk Felciyle Mücadele İçin Aşı Kampanyası Başlatıldı

Afganistan'da Çocuk Felciyle Mücadele İçin Aşı Kampanyası Başlatıldı
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Afganistan'da 11 vilayette çocuk felciyle mücadele kapsamında 5,3 milyon çocuğun aşılanacağı üç günlük kampanya başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, kabile büyükleri ve ebeveynlere işbirliği çağrısında bulundu.

KABİL, 26 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın 34 vilayetinden 11'inde çocuk felciyle mücadele kampanyası başlatıldı. Pazartesi günü başlatılan ve üç gün sürecek kampanya, bölge bölge uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafat Zaman Amarkhail, 25-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında beş yaş altı 5,3 milyon çocuğun aşılanmasının beklendiğini açıkladı.

28 Ekim'de, çocukları sakat bırakan hastalığı ortadan kaldırmak amacıyla 16 vilayette bir kampanya başlatılmış ve beş yaş altındaki 7,5 milyondan fazla çocuk aşılanmıştı.

Sözcü açıklamasında kabile büyüklerini, din alimlerini ve ebeveynleri kampanyanın uygun bir şekilde uygulanması için çocuk felci çalışanlarıyla işbirliği yapmaya çağırdı.

Bakanlığa göre, 2024 yılında Afganistan'da teyitli pozitif çocuk felci vakası bulunmuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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