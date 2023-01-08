'Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm' diyen Prens Harry'e Şentop'tan sert tepki: Avrupalı beyaz çocuk sen kimsin?

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin, kitabında Afganistan'da 25 Afgan'ı öldürdüğünü ve bundan "utanç duymadığını" belirtmesi olay yarattı. Bu açıklamaya tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin. Sen Afganistan'da ne arıyorsun? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun?" dedi.

Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü 25 isyancıyı, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi. Bu açıklamalar dünyada büyük yankı uyandırdı.

ŞENTOP'TAN SERT AÇIKLAMALAR

Prens Harry'nin kitabında "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü" itirafına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sert dille tepki gösterdi. Şentop, "Harry bir de diyor ki 'onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz'. Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin. Sen Afganistan'da ne arıyorsun? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun? 20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı yüz yılı olmuş. Dünya'da en çok insan öldürenler Avrupalılardır. 1. ve 2. dünya savaşı yapmışlardır. 1. dünya savaşında 20 milyonun üzerinde insan öldürmüşlerdir. 2. dünya savaşında asgari söylemlere göre, 75 milyon civarında insan öldürmüşlerdir. 100 milyondan fazla olduğunu söyleyenler de var. Avrupalı ve beyaz insan dışındaki insanları ötekileştiren, dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka ilkel insanları da sömüren, Dünya'da adalet, refah dediğin zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından dünya rahatsız." dedi.

TALİBAN TEPKİLİ: ÖLDÜRDÜĞÜNÜZ KİŞİLER SATRANÇ TAŞLARI DEĞİLDİ

Taliban yetkilileri, kitabında Afganistan'daki askeri görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını ifade eden Sussex Dükü Prens Harry'e tepki gösterdi. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, basına yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Prens Harry'nin bu yorumları masumları hesapsızca katleden işgal güçlerinin elinde Afgan halkının yaşadığı travmanın ufak bir örneğidir."

Taliban'ın önde gelen bileşenlerinden Hakkani Grubunun liderlerinden Enes Hakkani de Twitter hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Prens Harry'in, Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak görmesine tepki gösteren Hakkani, "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı." ifadelerini kullandı.