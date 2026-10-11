AfD gençlik örgütü temsilcisinin Alsace-Moselle haritasına Fransa'dan tepki geldi

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Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin bir gençlik örgütü temsilcisinin Fransa'nın bir kısmını Alman topraklarına dahil ettiği bir haritayı paylaşmasına gelen tepkiler, Schengen Bölgesi'nde rafa kaldırılan "ulusal sınırlar" meselesinin kıta ülkeleri için önemini ve güncelliğini koruduğunu ortaya koydu.

Fransa'nın Almanya sınırındaki Alsace-Moselle (Alsas-Loren) toprakları, tarih boyunca bu iki ülke arasında el değiştirdi.

10. yüzyılda kurulan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçası olan Alsace, 16. yüzyıldan itibaren peyderpey Fransız Krallığı'na bağlandı.

Fransızların 19. yüzyılda Fransa-Prusya Savaşı'nda uğradığı yenilginin ardından Alsace'ın büyük bölümü ve Lorraine bölgesinin bir kısmı 1871'de Alman İmparatorluğu'na devredildi.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden Fransa'nın yönetimi altına giren Alsace-Moselle, Nazi Almanyası tarafından 1940'ta fiilen ilhak edildi.

Alsace-Moselle toprakları, 1944-1945 yıllarında yeniden Fransız yönetimine geçti.

Fransa'daki Moselle ili, tarihi Lorraine bölgesinin bir kısmına denk geliyor.

Kıtayı harap eden İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bugün Avrupa Birliği (AB) olarak bildiğimiz siyasi yapının temelleri atıldı.

Tarihte kıtada rakip güçleri temsil eden Fransa ve Almanya arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılması, AB'nin başlangıcında öncü rol oynadı.

Bu ilişkiler zamanla Fransızların söylemiyle "Fransız-Alman Dostluğu", Almanların ifadesiyle "Almanya-Fransa Motoru" adı verilen motto etrafında şekillendi.

Schengen Anlaşması pek çok Avrupa ülkesi arasında sınır kontrollerini kaldırarak serbest seyahatin önünü açtı.

Bu anlaşmanın kıtadaki ülkeler arasındaki sınır sorunlarını tamamen rafa kaldıracağı düşünülse de kıtadaki farklı ülkelerde düzenlenen son seçimlerde aşırı sağcıların yükselişi "ulusal sınırlar" meselesini yeniden gündeme taşıdı.

Fransa'daki aşırı sağcılar, bir yandan Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarının güvenliğinin artırılmasını, diğer yandan Schengen'e üye ülkelerin kendi ulusal sınırlarından sorumlu olmasını istiyor.

Almanya ve Fransa arasında Alsace-Moselle dosyasının yeniden açılmayacağı düşünülürken bu toprakların Almanya haritasına dahil edildiği bir sosyal medya paylaşımı Fransa gündemine yansıdı.

AfD'nin gençlik örgütü "Generation Deutschland"ın (Almanya Nesli) lider kadrosundan Helmut Strauf, 3 Ekim'de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Almanya'nın tarihi sınırlarını kapsayan farklı bir haritayı paylaştı.

Haritada tasvir edilen Almanya'ya Avusturya, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'un toprakları da kısmen dahil edilirken, Alsace-Moselle de Almanya'nın bir parçası olarak gösterildi.

Strauf, hesabından haritayla birlikte ayrıca "Almanya'nın yeniden birleşmesi, tüm Alman halkının tek bir devlette birleştiği bir Almanya demek." ifadesini paylaştı.

"Büyük Almanya" fikrini çağrıştıran bu paylaşım daha sonra kaldırıldı.

Bu fikrin savunucuları Almanya'nın 1937'deki sınırlarına kavuşmasını istiyor. Bu kişiler arasında Almanya'nın 1914'teki sınırlarına yeniden sahip olmasını hayal edenler de bulunuyor.

Strauf'un paylaşımına komşu ülke Fransa'dan gelen tepkiler Schengen Bölgesi'nde rafa kaldırılan "ulusal sınırlar" meselesinin Avrupa ülkeleri için hala güncelliğini ve önemini koruduğunu ortaya koydu.

"Alsace ve Moselle, Fransız topraklarıdır ve öyle kalacaktır"

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Theo Bernhardt, X hesabından yaptığı açıklamada, "Alsace-Moselle bir daha asla Alman (toprakları) olmayacak ve asla ilhak edilemeyecek. AfD üyelerinin Alsace ve Moselle'i sözde 'Büyük Almanya'ya entegre etmeyi hedeflediğine dair aktarılan ifadeler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bernhardt, Alsace'ın Fransız toprakları olduğunu belirterek bu bölgenin farklı savaşların, ilhakların ve birçok Alsace sakininin acılarının izini taşıyan bir tarihe sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ifadeleri kınadığını vurgulayan Bernhardt, "Alsace ve Moselle, Fransız (topraklarıdır) ve öyle kalacaktır." ifadesine yer verdi.

"Bu tehditler kesinlikle kabul edilemez"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Emmanuel Fernandes, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videosunda söz konusu haritanın Almanya'ya ait olmayan toprakları bu ülkeye aitmiş gibi gösterdiğini dile getirdi.

Fernandes, bu haritanın paylaşılmasından ötürü dehşet içinde olduğunu dile getirerek "Bu tehditler kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Bu duruma karşı kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan Fernandes, "Bu, bir AfD üyesinin Alsace ve Moselle'in Almanya'ya entegre edilmesi ya da Almanya tarafından ilhak edilmesi gerektiğini ilk kez öne sürüşü değil." diye konuştu.

"Bu Fransa ve Avrupa'daki barış için bir endişe teşkil ediyor"

LFI Milletvekili Clemence Guette, X hesabından yaptığı açıklamada, "Faşist bir parti olan AfD'nin bir yetkilisi, Alsace-Moselle'i ilhak etmek istediğini açıklıyor." ifadesini kullandı.

Guette, Strauf'un Nazi lideri Adolf Hitler'in projesi olan "Büyük Almanya"yı oluşturmak istediğini belirterek, "Bu parti Almanya'da anketlerde yükselmekte. Bu, Fransa ve Avrupa'daki barış için bir endişe teşkil ediyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA