AFAD, Van ve Bitlis'te Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

BİTLİS'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) organizasyonuyla 20 ilden 65 AFAD personelinin katılımıyla, zirvelerine kar düşen 3 bin 204 rakımlı Van'ın Erek ile 4 bin 58 rakımlı Süphan dağlarına zirve tırmanışı yaptı. Bitlis AFAD Müdürü Kerem Oruk, "Ekiplerimizin burada her an hazır olduğunu görmek, olabilecek bir doğada da mahsur kalma, doğada kayıp arama vakalarına anında müdahale edebilecek potansiyelde olduğumuzu görebilmek bizim için ayrıca bir güzellik ve mutluluk sebebi oldu" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), doğada meydana gelebilecek arama kurtarma operasyonlarında personelin kapasitesini artırmak amacıyla Van ve Bitlis'te Erek ve Süphan dağlarını tırmanıp kamp düzenleyerek tatbikat gerçekleştirdi. Türkiye'nin 20 ilinden gelen 65 kişilik AFAD ve UMKE ekibi, son yağan yağışla birlikte beyaza bürünen Van'ın Erek ile Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Süphan Dağı'na tırmanıp 3 gün süren kamp programı ve tatbikat gerçekleştirdi. Yaklaşık 14 saat süren zorlu tırmanışta, Süphan Dağı'nın zirvesinde çadırları kurup, kamp kuran arama kurtarma ekiplerine eşlik eden Bitlis AFAD Müdürü Kerem Oruk, şunları söyledi:

"İlimizde Süphan Dağı'na tırmanış etkinliğini gerçekleştirdik. İlk tırmanış Van'ın Erek Dağı'na yapıldı. Faaliyetin ikinci etabında ise Bitlis Süphan Dağı'na tırmanış faaliyeti gerçekleştirildi. Kazasız belasız gerçekleşen bir faaliyetimiz oldu. İlimizde daha önce bölgesel anlamda iki faaliyet gerçekleştirmiştik. Üçüncü faaliyetimiz de ulusal bir faaliyet oldu ve buna ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İlimizin reklam ve katma değerine de katkı sağlamak adına gıdasını, doğasını ve yiyecekleri, lezzetleriyle de tanıştırma şansı bulduk. Arkadaşlarımıza yöresel yemeğimiz olan büryan yemeğini de ikram ettik. Bu coğrafyada böyle güzel bir ortamda, böyle bir kampı gerçekleştirmek en önemlisi sorunsuz ve kazasız bir şekilde tamamlamak bizim için çok önemliydi. Ekiplerimizin burada her an hazır olduğunu görmek, olabilecek bir doğada da mahsur kalma, doğada kayıp arama vakalarına anında müdahale edebilecek potansiyelde olduğumuzu görebilmek bizim için ayrıca bir güzellik ve mutluluk sebebi oldu. AFAD Başkanlığının yapmış olduğu bu faaliyette desteklerinden dolayı sayın valimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Van AFAD Birlik Müdür Vekili ve Tırmanış Koordinatörü olan Emrah Çetin ise, 20 ilden gelen 65 personelle bu tırmanışın gerçekleştirildiğini ifade ederek, 5 UMKE personelimiz de bizlere dahil oldu. Güzel bir faaliyet oldu. Süphan Dağı'ndaki zirve tırmanışımız Yaklaşık 14 saat sürdü. Amacımız, yüksek irtifa görevlerinde AFAD ekiplerinin hazır halde görevlere daha iyi şekilde müdahale etmesidir. Bundan önce Van bölgesinde bulunan Erek Dağı'na zirve tırmanışı yaptık. Ardından bu faaliyetimiz Süphan Dağı'nda devam etti. Katılan ekibin tamamı zirveyi gördü. Gayet soğuk bir geceydi. Yani kampta zaten bayağı bir soğuk bir hava oldu. Tabii yine ekip uyumu güzeldi. Faaliyetimiz de güzel geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tırmanış sonrası Bitlis AFAD Müdürlüğü tarafından, ekiptekilere Bitlis'in tescilli yöresel yemek olan büryan ikramı yapıldı.