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80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak

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AFAD, Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişilere yönelik ağır arama kurtarma ekipleri göndereceğini açıkladı. 80 kişilik ekip, gelişmiş cihazlarla detaylı arama yapacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için arama kurtarma ekibi gönderecek.

80 kişilik ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak

AFAD, SEDNAYA'YA EKİP GÖNDERECEK

Afad'dan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.

80 kişilik ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak

80 KİŞİLİK EKİP YARIN SURİYE'DE

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.

80 kişilik ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak

80 kişilik ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak

80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Chp ve Zafer partisi yatacak yeriniz yok.. 12 yıldır adamları göndermeye çalıştığınız cehenneme bak

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıBursa null:

ALLAH YARDIMCILARİ OLSUN İNSALLAH HAYİRLİ HABERLERLE GELİRLER

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBursa null:

zalimler için yaşasın cehennem ateşi ??

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Geç kalınmadı mı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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