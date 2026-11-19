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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan Afet Farkındalık Köyü'nde çocuklara, afetlere karşı hazırlıklı olma ve afet anında doğru davranış biçimleri, eğlenceli etkinliklerle öğretiliyor.

Afad tarafından Yeşil Bölge'de kurulan köyde, etkinlik noktalarında çocuklara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılıyor.

Alanda oluşturulan deprem simülasyonu ile??????? deprem anındaki sarsıntı, zemin hareketleri ve yapı davranışları katılımcılara hissettiriliyor.

Köyde, tırmanma parkuru ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik çeşitli etkinliklerle çocukların hem öğrenmesi hem güçlenmesi hem de eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.

AFAD ekipleri ve gönüllülerin eğitimler verdiği, bilgi yarışmalarının düzenlendiği farkındalık köyünde, çocukların afet bilincinin artırılması, kriz anında soğukkanlı kalabilmeleri, çözüm üretme ve dayanışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Afet bilincinin artırılması??????? önem taşıyor

AFAD Antalya İl Müdürü Necmi Erçin, AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkilerini her alanda hissettiklerini söyledi.

Türkiye'de deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerin yaşanabildiğine dikkati çeken Erçin, afetlere ve bu afetlerin beraberinde getirdiği olumsuzluklara karşı bilincin artırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Afetlere??????? hazırlıkta önceliğin riskleri azaltmak olduğunu vurgulayan Erçin, "Afet Farkındalık Köyü'nde çocukların afetlere hazırlık çalışmalarına aktif katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Afet anında doğru davranış teknikleri konusunda bilgilendirme yapıyoruz." dedi.

Erçin, köye yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini, ziyaretçilerin etkinliklere katılarak alandan güzel izlenimlerle ayrıldığını belirtti.

Etkinliklere katılan Aylin Aydemir, köydeki her stantta bilgilendirici çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kardeşinin afet anında bilgilenmesi amacıyla köye geldiklerini anlatan Aydemir, etkinliklerin eğlenceli ve etkileşimli olduğunu kaydetti.

Muhlis Miraç Selli ise doğal afet sırasında yapılması gerekenleri öğrendiklerini belirtti.

Muhammet Enes Kuru da etkinlikleri çok beğendiğini dile getirerek, "COP31'de hem doğaya karşı bilinçli olduk hem de afet anında yapmamız gerekenleri öğrendik. Burada yapılan etkinlikler çok zevkli. Çok beğendim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA