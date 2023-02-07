AFAD'dan depremzedelere kritik uyarı: Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir, uzak duralım

Depremle ilgili son durumu paylaşan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremzedelere hayati bir uyarıda bulundu. Artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Tatar, "Bu artçı sarsıntılar yer yer 5 ve üzeri olabilecek. Bu artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Yorulmuş binalarda yine benzer şekilde yıkıma sebebiyet verebilir. Vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Saat 19.50'de kameralar karşısına geçen AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremle ilgili son durumu paylaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4 BİN 544

Tatar, "Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 4 bin 544. Yaralı vatandaşlarımızın sayısı 26 bin 721 ve yine ihbara dayalı yıkık bina sayısı 5 bin 775. Bölgede 10 gemi faaliyetlerini yürütmekte. Helikopter ve uçak 100 civarında bölgede arama kurtarma için bulunmakta. Şu ana kadar oluşan rakam oldukça yüksek noktaya gelmiş durumda arama kutlama faaliyetleri ile ilgili. 60 bin 217 personel görev yapmaktadır. Özellikle ülkemizin her yerinden deprem bölgesine yoğun yardımlarla ilgili talepler gelmekte. Bu gerçekten Türk milletine yakışır bir davranış." ifadelerini kullandı.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURALIM"

Depremzedelere de önemli bir uyarı da bulunan Tatar, artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmasını istedi. Tatar, "Hasarlı binalardan uzak durulması büyük önem taşıyor. Çünkü şu ana kadar 435 artçı sarsıntı meydana gelmiş. Bu tabi her geçen dakika artıyor. Bu artçı sarsıntılar bu kadar büyük depremlerden sonra çok uzun bir süre devam edecek. Bu artçı sarsıntılar yer yer 5 ve üzeri olabilecek. Bu artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Yorulmuş binalarda yine benzer şekilde yıkıma sebebiyet verebilir. Vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." dedi.