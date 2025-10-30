AFAD Başkanı Pehlivan: Dirençli İzmir Projesi'nin lasmanını 2 ay içerisinde gerçekleştireceğiz

AFET ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir Depremi Anma Programı ve İRAP İzmir Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dirençli İzmir Projesi'nin bir, iki ay içerisinde lansmanını gerçekleştireceklerini belirtip, "Amacımız kurumsal bilincin daha da ileriye taşınması, bu bilincin toplumsal bir bilince dönüşmesi ve gerek bireysel hayatımızda gerek kurumlarımızın sorumluluk sahalarında bir adım atarken muhakkak afet riskinin göz önünde bulundurulması" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle 'İzmir Depremi Anma Programı ve İzmir İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) İzmir Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, öğretim görevlileri, oda ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından 14 Ekim 2025 Manisa İli Bölgesel Düzey ve İzmir İli Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı'nın video gösterimi yapıldı. Toplantıda 30 Ekim 2025 İzmir İli Yerel Düzey Saha Tatbikatı'nın Video Gösterimi izlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İRAP sunumu yapıldı.

'AFET ÖNCESİ YAPTIĞIMIZ HER YATIRIM, AFET SONRASI 15 GÜNLÜK KAYBIN ÖNLENMESİ ANLAMINA GELİYOR'

Toplantıda konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da bütünleşik afet yönetiminin 3 sac ayağında ifade edildiğini belirterek, bunların Türkiye Afet Risk Yönetimi Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı ve Türkiye Afet Sonrası Risk Azaltma Planı olduğunu söyledi. Pehlivan, "AFAD Başkanlığı olarak tatbikatlara çok önem veriyoruz. Bu yıl itibariyle 74 tatbikat planladık, 59'ü yerel, 14'ü bölgesel, 1'i de ulusal olmak üzere yıl sonuna kadar tatbikatlarımızı gerçekleştireceğiz. İRAP'ların daha fazla gündemde olması için gayret sarf ediyoruz" dedi.

Pehlivan, "Ülke genelinde 220 amaç, bin 313 hedef, 16 bin 756 eylemimiz var. Bunların 175'i İzmir ile alakalı. Afet öncesi yaptığımız her yatırım, afet sonrası 15 günlük kaybın önlenmesi anlamına geliyor. İllerimizin imar, iskan planlarına adım atarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonradan ortaya çıkan faturası, insanların hayatlarını kaybetmesi, yıkımların ayağa kaldırılmasının büyük faturaya sebep olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

'İRAP'LAR ÖRNEK PROJELER'

İRAP'ların örnek projeler olduğunu aktaran Pehlivan, "Dinamik projeler içeriyor. Her geçen gün hayatımıza daha kapsamlı afetler giriyor. Sıklığı, etki derecesi artıyor. İzmir'de başta deprem olmak üzere, yangın, sel ve su taşkınları, kısmen heyelanları görüyoruz. Endüstriyel kazaları, teknolojiye bağlı afetlerin söz konusu olma olasılığı var. İzmir'de sanayi, teknoloji alanında özel yatırımlar, organize sanayi bölgeleri (OSB) var. Bu konuda 'İş Sürekliliği Planları' adı altında pilot iller seçmek suretiyle çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sanayi yatırımlarının, OSB'lerin yoğunlaştığı, Kocaeli, İstanbul, Bursa gibi Marmara vilayetlerinde bu çalışmalara başladık. Önümüzdeki dönemde İzmir ve çevresindeki OSB'lerde de temas kurmak, İRAP kapsamında almak suretiyle çalışmalarımızı yürütürüz" ifadelerinde bulundu.

'ŞEHİRLERİMİZİ DİRENÇLİ HALE GETİRMEMİZ GEREKİYOR'

AFAD Başkanlığı'nın İzmir ile ilgili Avrupa Birliği destekli bir proje geliştirdiğini belirten Pehlivan, "Dirençli İzmir Projesi'ni yakında, 1-2 ay içerisinde lansmanını gerçekleştireceğiz. Dirençli İzmir Projesiyle amacımız kurumsal bilincin daha da ileriye taşınması, bu bilincin toplumsal bir bilince dönüşmesi ve gerek bireysel hayatımızda gerek kurumlarımızın sorumluluk sahalarında bir adım atarken muhakkak afet riskinin göz önünde bulundurulması. Bu yapısal, işleyiş, faaliyet anlamında da olabilir. Şehirlerimizin nüfusu artıyor, kontrolsüz kentleşme var. Bir yerinden başlayıp dönüştürmemiz, şehirlerimizi altyapısıyla, üstyapısıyla, dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Bu projede amacımız öncelikle bir farkındalık oluşturmak. O süreçte çeşitli toplantılarımız, eğitim faaliyetlerimiz ve saha çalışmalarımız olacak." dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN YAPILIP, BİTİRİLMİŞ OLARAK ÇIKMASI GEREKİYOR'

İzmir Valisi Süleyman Elban, iklim değişikliği, küresel ısınma ve nüfus artışının etkisiyle afetlerin etkisinin artmaya başladığını belirterek, "Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılması gerekenlerle ilgili sürekli çalışmaları ve faaliyetleri yürütüyoruz. Afet sırasında, afete müdahale anlamında yetişmiş personel, malzeme ve ekipman gücü açısından dünyada en iyi ülkelerden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. Afet sonrası yapılan çalışmalarda da yaptığımız çalışmaları herkes gördü. 2 ay sonra 453 bin konut ve buna eşdeğer kamu altyapı yatırımları bitmiş olacak. Bu dünyada örneği olmayan bir başarı hikayesi. Afet sonrasında yapılan çalışmalarda da olağanüstü başarılı olduğumuz net. Her şeyden önce şehrimizi dirençli hale getirme, afetin etkisi olan dere yatakları başta olmak üzere, ormanlık ve diğer alanlarda karşılaşacağımız her afetle ilgili doğru yerleşim, düzenleme, bertaraf edici doğru malzemelerin hazırlanması çok önem arz ediyor" diye konuştu.

'İZMİR'DE BİR SANİYE BİLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise "İzmir'de bir saniye bile kaybedecek vaktimiz yok. Sürekli Marmara'ya yoğunlaşıyoruz, oralarda deprem tehlikesi var ama İzmir'de buralardan hiç geri alacak bir ilimiz değil. İRAP'larda çok fazla eylem var. İzmir'de 175 tane eylemimiz var. Bunun içerisinde 8 tanesi kırmızı eylem. Türkiye ortalaması yüzde 56 civarındayken İzmir'de yüzde 66, yani Türkiye ortalamasının üzerinde. Ama risk azalttığımıza yüzde yüz emin olmadan ya da daha kabul edilebilir bir seviyeye çekmeden hiçbir şekilde içimizin rahat etmemesi gerekiyor. İzmir'de halen yapı stokunda çok ciddi şekilde sıkıntı var. Bir yandan meteorolojik afetlere karşı ciddi bir kırılganlık var. Bunların hepsini bir an önce çözmemiz gerekiyor. İzmir çok farklı afet türlerine karşı kırılgan şehirlerimizden bir tanesi. Bu coğrafyada çok fazla sayıda deprem üretebilecek potansiyelde aktif faylarımız var. Bunların üreteceği de çok ciddi ikincil afetler var" dedi.

'İRAP'I SON DERECE ÖNEMSİYORUZ'

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, 'İzmir ilinde Afetlere Hazırlık Çalışmaları ve İRAP' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Afetlere hazırlık çalışmalarını yürütürken tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak için kamu kurum kuruluşu ve STK'larla omuz omuza sahada görev yaptıklarını söyleyen Ekinci, "19 Mayıs'ta ilimizde başlattığımız 19 Mayıs 2026'ya kadar tamamlamayı umut ettiğimiz çalışmamız mevcut. 30 ilçede 30 adet afet merkeziyle entegre çalışacak şekilde afet planı oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Afet öncesi risk odaklı düşünerek riskleri öngörmeden hazırlıklar yapmadan ne yaparsak yapalım tam olarak başarılı olmamız mümkün gözükmüyor. İRAP'ı son derece önemsiyoruz. İzmir İRAP planımızda 175 adet eylemimiz bulunmaktadır. 91 adedi devam etmekte, 69 tanesi tamamlandı. 15 adet eylem henüz başlamadı" dedi.

Programın sonunda İzmir depremi anısına hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,