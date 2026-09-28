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Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

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Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
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Sermaye piyasası soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa süre önce Özata Denizcilik'teki görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın 26 Eylül'de yurt dışına çıktığı saptanırken, Bakan Yardımcısı Çelik konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarına yönelik soruşturmasının dördüncü dalgasında hakkında yakalama kararı çıkarılan İskender Balcı'nın 26 Eylül'de yurt dışına çıktığı belirlendi.
  • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı, Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeliğinden operasyondan iki hafta önce istifa etti.
  • İskender Balcı'nın babası BDDK eski üyesi, kayınpederi Osman Çelik ise görevine devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmanın dördüncü dalgasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı’nın yurt dışına kaçtığı belirlendi. Kritik gelişmeler karşısında Bakan Yardımcısı Çelik’in sessizliğini koruması dikkat çekiyor.

İKİ HAFTA ÖNCE ANİDEN İSTİFA ETMİŞ 

Sermaye piyasalarındaki "fon krizi" iddialarının odağında yer alan ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden operasyondan iki hafta önce aniden istifa eden İskender Balcı’nın adli süreç başlamadan önce harekete geçtiği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı verilen Balcı'nın 26 Eylül tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

KAYINPEDER NEDEN SUSKUN? 

Firari durumdaki damadın yurt dışına kaçmasının ardından, gözlerin çevrildiği kayınpeder Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

BABASI DA ESKİ BDDK ÜYESİ 

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı ortaya çıkan İskender Balcı’nın aile bağlantıları dikkat çekiyor. Balcı’nın kayınpederi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik göreve devam ederken, babasının ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Suskunluğunu bırak halen niye görevde. Ailesinden en yakınlarından biri yolsuzluğa bulaşmış ya kolundan tutar getirirsin ya da aynı gün istifa edersin. İstifa onurlu bir eylemdir

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıA B:

Madem öyle sözde resmi şans oyunları ve spor müsabakaları oynatan şirketi de bir araştırmanız özelliştirildiğinden bu yana devir devir son hep 1 kıymetli çekip alıyor ikramiyeri el insaf yani !

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Haber Yorumlarıibrahimhantas:

Bütün mal varlıklarına el konulup acil şekilde İDAM edilmeliler

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ortada görünmeyen sadece bakan ve damadı değil bizim agepeli yorumcularda ortada görülmüyor:))

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıibrahimhantas:

mamaları bitti maaş alamayacaklar

yanıt1
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Haber YorumlarıKağan ÖZMEN:

onları diyorsan hiç boşuna meraklanma makarna yemekten dolayı hafıza kaybı oluyor yarın unuturlar

yanıt1
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Haber YorumlarıKağan ÖZMEN:

ama birileri cehapeden birinin evinde 1 milyon tl çıkınca hırsızzzlarrr diye bağırıyorlardı en son :)

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Haber Yorumlarıaltinbasizalasyon:

levent kırca nın skeçler geldi aklıma

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

O skecler´in ve benzerlerinin yapilmasi ve yayinlanmasi niye engellendi niye onlarin yerlerine milli kültürü, aile kutsiyetini yok eden , uyusturucu, silah ve siddete özendiren diziler programlar geldi ve kimse niye diye sorgulamadi bize müstehak bu günleri hak ettik.

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