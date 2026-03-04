AFAD Başkanı Pehlivan'dan Deprem Haftası mesajı Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Afetlere karşı topyekun hazırlanmalı, eğitim, farkındalık ve risk azaltma çalışmaları ile olası riskleri en aza indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin, sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke olduğunu belirtti.

Deprem, sel, su baskını, çığ, heyelan, yangın gibi afet türlerinin Türkiye'de sıkça yaşandığını anımsatan Pehlivan, bu afetlerin en yıkıcı olanının depremler olduğunu aktardı.

Pehlivan, AFAD olarak bu gerçekliği dikkate aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'mizin Afetlerde Ortak Gücü' misyonuyla risk azaltma planlarımızla, afet müdahale planlarımızla, acil durum senaryolarımızla, iyileştirme planlarımızla, teknolojik donanım ve iletişim ağımızla, lojistik altyapımızla, eğitim ve tatbikatlarımızla, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımızı afet yönetim sürecine dahil etmek suretiyle gerekli koordinasyonu sağlamakta, bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz."

"Çalışmalar etkin şekilde devam ediyor"

Türkiye'nin, 485 diri fay hattı ile dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığının bilgisini veren Pehlivan, Türkiye'de ortalama her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde, her 5 yılda bir 6 büyüklüğünün üzerinde, her 10 yılda bir ise 7'den büyük deprem yaşandığını kaydetti.

Pehlivan, "Bütünleşik Afet Yönetimi" modeli kapsamında tüm paydaş kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte, eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hazırladıkları planlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, afetlere dirençli toplum, afetlere dirençli Türkiye için çalışmaların etkin şekilde devam ettiğini vurguladı.

"AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi'nde, 2025 yılında 436'sı 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere toplam 53 bin 875 depremin çözümlemesi yapılmıştır." bilgisini veren Pehlivan, AFAD'ın, sadece deprem çözümlemesinde değil, araştırmasında da önemli roller üstlendiğine dikkati çekti."

1250 arama-kurtarma personeli istihdam edilecek

Pehlivan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden edinilen tecrübeler doğrultusunda, AFAD'ın kadrolu profesyonel arama-kurtarma personeli sayısının 3 bin 550'ye çıkarıldığını bildirerek, bu yıl içerisinde 1250 profesyonel arama-kurtarma personelinin daha istihdam edileceğini duyurdu.

Türkiye'nin arama-kurtarma becerilerini artırmak amacıyla teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıldığını belirten Pehlivan, "Bu kapsamda, insansız hava araçları, gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka destekli analiz kabiliyetleri, karar destek sistemleri ve operasyon yönetim sistemi gibi teknolojik bileşenler kullanılmakta, sahadaki koordinasyonun hızı, doğruluğu ve etkinliği artırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, AFAD olarak yeni hizmete sundukları "hazirim.gov.tr" internet adresinden afet öncesi, sırası ve sonrası için hayati bilgiler, doğru davranış şekilleri, alabilecekleri önlemler hakkında bilgi elde edebileceklerini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bir deprem ülkesi. Afetlere karşı topyekun hazırlanmalı, eğitim, farkındalık ve risk azaltma çalışmaları ile olası riskleri en aza indirmeliyiz. Bu bağlamda, vatandaş olarak bu durumun hayati öneme haiz olduğu bilinciyle hareket edilmeli, tedbirlerimizi almalı, depremlere ve diğer afetlere karşı dirençli şehirler ve toplumlar oluşturmak için büyük bir seferberlik halinde devlet ve millet işbirliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz."

'Afetlere Dirençli Türkiye' hedefine, kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve aziz milletimizle el ele vererek ulaşacağımıza inanıyor; Deprem Haftası'nın, bu hafta ve yıl boyunca gerçekleştirilecek çalışma, faaliyet ve etkinliklerin deprem ve diğer afetler konusundaki farkındalık düzeyinin daha da artmasına vesile olmasını diliyorum."