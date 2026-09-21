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AFAD, Adana Saimbeyli'deki 5 büyüklüğündeki depremde olumsuz durum olmadığını duyurdu

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AFAD, Adana Saimbeyli'de saat 04.02'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde an itibarıyla olumsuz durum bulunmadığını duyurdu. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te hissedilen depremde saha taraması sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA
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