AFAD: 1498 vatandaşımız hayatını kaybetti (5) Güncel Haberler 1498 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİAFAD'dan yapılan açıklamada; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 1498 vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 bin 533 vatandaşın yaralandığı belirtildi. 1498 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ AFAD'dan yapılan açıklamada; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 1498 vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 bin 533 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Türk Kızılay'ından 81 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 6 mobil aşevi, 4 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 156 araç ve 975 personelin bölgeye intikal ettiği belirtildi. Jandarma'dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif derneklerinden 1'er adet mobil mutfak aracının bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Şanlıurfa'da 9 bin adet çorba, Malatya'da 2 bin adet ikramlık, Adana'da 50 bin adet kumanya, Kilis'te 20 bin adet çorba, Gaziantep'te 2 bin 500 adet sıcak yemek dağıtıldığı bildirildi. Malatya, Adana, Diyarbakır, Adıyaman havaalanlarının uçuşa açık durumda olduğu, Gaziantep ve Şanlıurfa havalimanlarının yardım uçuşlarına açık durumda olduğu kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Gaziantep Malatya Kilis Güncel Haberler

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