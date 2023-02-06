AFAD: 1498 vatandaşımız hayatını kaybetti (5)
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1498 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİAFAD'dan yapılan açıklamada; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 1498 vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 bin 533 vatandaşın yaralandığı belirtildi.
1498 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 1498 vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 bin 533 vatandaşın yaralandığı belirtildi.Türk Kızılay'ından 81 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 6 mobil aşevi, 4 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 156 araç ve 975 personelin bölgeye intikal ettiği belirtildi. Jandarma'dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif derneklerinden 1'er adet mobil mutfak aracının bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Şanlıurfa'da 9 bin adet çorba, Malatya'da 2 bin adet ikramlık, Adana'da 50 bin adet kumanya, Kilis'te 20 bin adet çorba, Gaziantep'te 2 bin 500 adet sıcak yemek dağıtıldığı bildirildi.
Malatya, Adana, Diyarbakır, Adıyaman havaalanlarının uçuşa açık durumda olduğu, Gaziantep ve Şanlıurfa havalimanlarının yardım uçuşlarına açık durumda olduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel