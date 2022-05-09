Adıyamanlı Besici: "Yurt Dışından Hayvan Getireceğine, Çiftçine Destek Çık"

ADIYAMAN (ANKA) - CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin dinlediği Adıyamanlı besici, "Yurt dışından hayvan getirecekler, yurt dışından hayvan getireceğine sen burada çiftçine destek çık" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da bir araya geldiği besicilerin sorunlarını dinledi. Bir besici, Tutdere'nin; "Durum nedir, hayvanları besleyebiliyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayvanları besleyemiyoruz. 6 ay öncesiyle şimdiki fiyatlar çok farklı. İşin içine girmişiz, çıkamıyoruz. Bu işten başka ne iş yapabilirim ki? Şimdi yurt dışından hayvan getirecekler, yurt dışından hayvan getireceğine sen burada çiftçine destek çık. Bu daha mantıklı değil mi?

"BİR HAYVAN GÜNDE 10 KİLO YİYOR"

Ben eskiden balyanın samanını 5 TL'ye alırken şimdi 30 TL'ye alıyorum. Bizim yılda tükettiğimiz, 50-60 bin balya var. Bunun hesabını siz yapın, ben yapmıyorum. Bir torba yem 6 ay önce 175, 180 TL, maksimum 185 TL'ydi, bugün 300 TL. Yem fiyatı bugün 300 TL. Allah'tan reva mı? Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Biz çıkmazdayız.

Bir hayvana eğer dört dörtlük bakarsak günde 10 kilo yem yiyecek bu hayvan. Samanı, suyu, mazotu içinde değil sadece yem. Hesabını siz yapın. Biz geçen sene bir kilo arpayı 1 milyon 600 TL'ye almıştık. Şu an 5 milyon 700 TL arpanın fiyatı."

"AHIRDAKİ HAYVANI BESLEYEMEZ HALE GELDİK"

CHP'li Tutdere de çok ciddi bir ekonomik kriz olduğunu vurguladı ve "Bir taraftan vatandaş pahalı olduğu için et alamıyor, hayvan yetiştiricileri de masraflar çok olduğu için hayvan yetiştiremiyor. İnsanlar artık evde çocuğu besleyemiyor, ahırdaki hayvanı da besleyemez hale geldik. Bir tarafta kasaptan et alamayan vatandaşlarımız, bir tarafta besicilerin yaşadığı mağduriyetler. Büyük bir plansızlık ve hesapsızlık var" diye konuştu.