Adıyaman'da Silahlı Saldırı Sonucu Şehit Olan Polis Memuru İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

(İSTANBUL)- Adıyaman Altınşehir Polis Amirliği'nde mesai arkadaşı tarafından silahla vurularak şehit edilen Komiser Gökhan Özer, İstanbul Pendik'te düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Altınşehir Mahallesi'ndeki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde dün yaşanan olayda; görevli polis memuru Süleyman Uğur Şahin ile Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Şahin, tabancasıyla Üçgül ve Özer'e ateş etmişti. Şahin, diğer polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, hastaneye kaldırılan Üçgül ve Özer şehit oldu.

Adıyaman'da düzenlenen törenin ardından Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in cenazesi İstanbul'a gönderildi.

ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Özer için Pendik Merkez 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehit Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Vali Gül, şehit Özer'in ailesine başsağlığı diledi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Özer'in naaşı Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.