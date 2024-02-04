Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında 'Adıyaman Blues' belgeseli gösterime sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında kayıpları anmak ve o günlerde sağlanan beraberliği taze tutmak için hazırlanan "Adıyaman Blues" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

İnsan İzi Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterim öncesinde deprem şehitlerini anmak için Kur'an-ı Kerim okundu.

Sonrasında konuşma yapan İnsan İzi Derneği Başkanı Umut Sarıkaya, Adıyaman'da büyük bir aşevi ile birlikte çocuklar ve kadınlar için psikososyal destek verdikleri Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'ndaki çalışmalarını anlattı.

Kendileri ilk adımı attıktan sonra aşçılar ve psikologlar başta olmak üzere her yaştan ve her meslekten insanın gönüllü olarak sahaya geldiğini aktaran Sarıkaya, hem dernek görevlileri hem de Adıyaman halkı ve gönüllülerin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Sarıkaya, Adıyaman ile bağlarının devam ettiğini, Kurban Bayramı, eğitim döneminin başlangıcı ve çocuklar için park açılışı gibi etkinliklerle Adıyaman'a gitmeye devam ettiklerini ve bundan sonra da devam edeceklerini vurguladı.

İnsan İzi Derneği Genel Koordinatörü Ahmet Naim Can, konuşmasında depremin 48. saatinde Adıyaman'a ulaştıklarını, Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nun hem dernek çalışanlarına hem de gönüllülere nasıl ev olduğunu, Kurban bayramında ve sonrasında da Adıyaman ile bağlarının devam ettiğini kaydetti.

Adıyaman Blues belgeselinin prodüktörü ve senaristi Kübra Kuruali ise Adıyaman Blues'u depremin kırkıncı gününde sahaya gittiğinde izlenim yazısı olarak yazdığını ve sahadan dönerken belgesel yapmaya karar verdiğini anlattı.

Program belgesel gösterimi, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Belgesel hakkında

Prodüktörlüğü ve senaryosu Kübra Kuruali, yönetmenliği Kaan Burak Şen, kamera ve kurgusu Orhan Şenol'a ait olan yapım İnsan İzi Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan belgesel, TVNETX dijital mecrasında yayınlanacak.

Belgeselin devamı niteliğindeki ikinci bölümü ise Ramazan ayında TVNET televizyonu ve TVNETX dijital mecrasından izleyiciyle buluşacak.

Depremin kırkıncı günü afet bölgesine giden bir gazeteci-editörün saha izlenimleriyle başlayan "Adıyaman Blues" belgeseli, Kübra Kuruali'nin Adıyaman Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda depremzedeler için hizmet eden İnsan İzi ailesine gönüllü olarak katılmasından sonra pek çok gönüllü gibi sahaya tekrar tekrar gitmesini ve Adıyaman halkıyla kurdukları bağı anlatıyor.

Sahada çalışan dernek görevlileri ve gönüllülerle yapılan röportajların da yer aldığı belgeselde, aşçısından psikoterapistine, Adıyamanlı gençlerden memleketi Adıyaman olup ilk defa depremden sonra Adıyaman'ı görmüş gençlere, dünyanın farklı ülkelerinden Gineli, Suriyeli, Arakanlı gençlerin saha deneyimlerine ve hatıralarına da yer veriliyor.