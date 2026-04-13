Haberler

Geleceğe İlk Adım Projesi Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Geleceğe İlk Adım Trakya Üniversitesi Projesi kapsamında lise son sınıf öğrencileri, üniversiteyi yakından tanıma fırsatı buluyor.

Edirne'de öğrenim gören öğrencilerin meslek seçimlerine yön vermek amacıyla başlatılan proje, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in açılış konuşmasıyla başladı.

Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen programda Hatipler, meslek seçiminden önce iyi insan olmanın önemine dikkat çekerek Trakya Üniversitesinin akademik gücüne vurgu yaptı.

Proje kapsamında öğrenciler, üniversitenin farklı fakültelerini ziyaret ederek akademik birimler ve meslek alanları hakkında doğrudan bilgi alıyor. İlk ziyaretin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine gerçekleştirildiği programda öğrencilere fakültenin eğitim yapısı ve klinik imkanları tanıtıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Tıp Fakültesi'nin güçlü altyapıya sahip olduğunu ve akredite eğitim programıyla öğrencilere geniş bir klinik deneyim sunduğunu belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ise programın öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre planlandığını ifade ederek projenin verimli geçmesini temenni etti.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Işık Çetintav da ziyaretlerin öğrenciler için önemli bir başlangıç niteliği taşıdığını kaydetti.

24 Nisan'a kadar devam edecek proje kapsamında öğrencilerin üniversiteyi erken dönemde tanımaları ve mesleki yönelimlerini daha sağlıklı belirlemeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

