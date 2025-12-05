İçişleri Bakanlığından Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere yer vererek, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Yağışların 1500-1600 metre rakım üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi.