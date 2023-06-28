Adana ve Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Süleyman Elban ve diğer katılımcılar katıldı. Adana'da program Adana Müzesi'nde, Mersin'de ise Akdeniz ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Valiler, katılımcıların bayramını kutlayarak bayramların önemine vurgu yaptılar.

Adana ve Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Adana'da Valilikçe düzenlenen program, Adana Müzesi'nde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Vali Süleyman Elban, törene katılanların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.??????????????

Mersin Valiliğince de Akdeniz ilçesindeki Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü ve diğer katılımcıların bayramını kutladı.

Pehlivan, gazetecilere, bayramların her yönüyle çok güzel ve kıymetli olduğunu söyledi.

Kentte misafir edilen depremzedelerle bayramda da dayanışma içerisinde olacaklarını belirten Pehlivan, "Devlet, millet dayanışmasıyla, kenetlenmesiyle yaralarımızı sarıyoruz. Her geçen gün bölgede toparlanma hızlı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Vali Pehlivan, bayram süreci için tüm tedbirleri aldıklarını ve ilgili birimlerin aralıksız çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.