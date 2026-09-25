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Adana Seyhan'da otomobil DSİ sulama kanalına düştü, sürücü vatandaşlarca kurtarıldı

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Adana Seyhan'da otomobil DSİ sulama kanalına düştü, sürücü vatandaşlarca kurtarıldı
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Adana'da merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkan otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Sürücü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı; ismi ve plakası henüz öğrenilemedi.

Adana'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Sürücü, kazayı gören vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA
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