Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden denetim

Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleriyle birlikte Mirzaçelebi Mahallesinde tabela, ruhsat ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Yabancı tabelalar söküldü, kaçak işyerleri mühürlendi. Seyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde ise Seyhan Devlet Hastanesi, Kıyıboyu Caddesi, Metro İstasyonları çevresinde ve Tellidere'de sokaklarda izinsiz faaliyet gösteren seyyar döner tezgahları toplandı.

Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleriyle birlikte Mirzaçelebi Mahallesinde tabela, ruhsat ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi.Yabancı tabelalar söküldü, kaçak işyerleri mühürlendi

Arapça tabelalar olmak başta olmak üzere kaldırım işgali ve kaçak işyeri şikayetlerinin geldiği Mirzaçelebi'de gerçekleştiren denetimlerde Türkçe dışındaki dillerin kullanıldığı tabelalar söküldü, açma ruhsatı olmayan işyerleri mühürlenip kapatıldı. Bu işletmeler hakkında tutanak tutulup cezai işlem uygulandı. İşyerleri ve seyyar satıcılar tarafından işgal edilen kaldırımlar da yeniden yayaların kullanıma açıldı.

Seyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde ise Seyhan Devlet Hastanesi, Kıyıboyu Caddesi, Metro İstasyonları çevresinde ve Tellidere'de sokaklarda izinsiz faaliyet gösteren seyyar döner tezgahları toplandı. - ADANA