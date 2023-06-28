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Adana'nın Pozantı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Adana'nın Pozantı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Kurban Bayramı namazı sonrası, Merkez Cami önünde geleneksel bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam Fatih Karamahmut, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek ve İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi'nin de katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu. Kaymakam Karamahmut, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek herkesin bayramını kutladı. Belediye Başkanı Mustafa Çay da sokakta bayramlaşmanın geleneksel hale getirildiğini kaydetti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı namazı sonrası, Merkez Cami önünde geleneksel bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Karamahmut, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek ve İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi'nin de katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu.

Kaymakam Karamahmut, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek herkesin bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çay da sokakta bayramlaşmanın geleneksel hale getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

Kurban Bayramı Hisarcık Pozantı Adana Güncel Haberler

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