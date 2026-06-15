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Adana, Mersin ve Hatay'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Adana, Mersin ve Hatay'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı
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Adana, Mersin ve Hatay'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, komutanlar Jandarma'nın görev anlayışını ve fedakarlığını vurguladı. Hatay'da ayrıca şehitlik ziyareti yapıldı.

Adana, Mersin ve Hatay'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'daki Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sel, Jandarma Teşkilatının, görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu belirterek, "Jandarma, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir." dedi.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hatay

Hatay'da da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, tören yapılan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Şimşek ve beraberindeki heyet, Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kabirlere çiçek bırakan katılımcılar, dua okudu.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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