Üye Girişi
Haberi Paylaş

28 kişinin can verdiği kanalda çocukların ölümle oyunu! Polis bir saniye ayrılamıyor

Güncel Haberler

Güneşin kavurduğu Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuklar boğulma tehlikesine aldırış etmeden yüzmeye devam etti. Adana'da bu yaz aralarında çoğunlukla çocukların bulunduğu 28 kişi boğuldu. Son 10 yılda ise 288 kişi, sulama kanallarında can verdi.

Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana'da her yaz sezonu onlarca kişi, serinlemek için girdiği sulama kanallarında boğuldu. Kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapatılıp, "Yüzmek tehlikeli ve yasak" yazılı uyarı tabelaları asıldı.

Ayrıca polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya girenleri uyardı. Sulama kanalında çoğunlukla çocukların bulunduğu 28 kişi boğuldu. Son 10 yılda ise 288 kişi can verdi.

Adana'da yazın kanalda serinliğin acı bilançosu: 28 ölü

Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kentteki çocuk ve gençler, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzmeye devam etti. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalına giren çocuklar, akrobatik hareketler yaparak, uyarıları dikkate almadı.

Adana'da yazın kanalda serinliğin acı bilançosu: 28 ölü

Öte yandan kanalda yüzen İbrahim Sucu, "Bize istedikleri kadar ceza yazsınlar, kanalda yüzmeye devam ederiz. Kış aylarında bile gelip, yüzüyoruz. Burada yüzmekten korkmuyoruz" dedi.

Tehlikeye aldırış etmediler! Serinlemek için sulama kanalına giren 28 kişi hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise kanala gelerek, çocukları sudan çıkardı. Çocukların, zabıta ekiplerinin gitmesinin ardından yüzmeye devam ettiği görüldü.

Tehlikeye aldırış etmediler! Serinlemek için sulama kanalına giren 28 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zabıta Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title