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Dondurmacı Cinayetinde 10 Tutuklama

Dondurmacı Cinayetinde 10 Tutuklama
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Adana Ceyhan'da dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem, 24 Temmuz'da M.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Erdem hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli M.B. ile ona yardım ettiği öne sürülen 9 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem'in (29) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.B. ile ona yardım ettiği öne sürülen 9 şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Çamlıyol İnönü Bulvar'ndaki bir dondurmacıda meydana geldi. İş yerinin önüne gelen M.B., dondurma tezgahında çalışan Yusuf Erdem'e tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Erdem, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Erdem, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Erdem, bir gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdem'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri önceki gün cinayet şüphelisi M.B. ile ona olay öncesinde ve sonrasında yardım ettiği öne sürülen H.Y., A.S., İ.S., A.S., H.A., S.Ş., E.S., F.G. ve K.A.'yı saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan cinayet şüphelisi M.B. ile ona yardım eden 9 kişi, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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