Adana'da yıkılan Mete Apartmanı davasında tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADANA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mete Apartmanı soruşturması kapsamında tutuklanan müteahhit Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran ilk duruşmada ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Enkazda annesi, babası, anneannesi ve dedesini kaybeden avukat Meltem Çitken (28), "Bu dava, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin yaşandığı bütün illerdeki davalara da emsal teşkil ediyor. Ancak ilk celsede tahliye kararı verildi. Adalete güveniyoruz. Umarım sorumlular cezasını çeker" dedi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar gören, ikinci depremde de ön tarafı yıkılan, Adana'nın merkez Çukururova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın enkazında 12 kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binaların yapımında sorumluluğu olanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yakınlarını kaybeden mağdurların avukatı Rafet Demirağ ise "Sanıkların tahliye edilmesiyle birlikte, elimizde başka bir şüpheli ve sanık kalmadı. Bu tüm Türkiye'nin mağdur olduğu bir davadır. Tahliyelere itiraz edeceğiz" diye konuştu.