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Adana'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, zanlı tutuklandı

Adana'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, zanlı tutuklandı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "yan bakma" tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "yan bakma" tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Köprülü Mahallesi'ndeki parkta 17 Ağustos'ta Mehmet Gökten Ö. (30) ile Mehmet Büyükkılıç (25) arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma yaşandı.

Mehmet Gökten Ö'nün bıçakla kovaladığı Büyükkılıç, bir çay bahçesine sığındı.

Burada çıkan kavgada Büyükkılıç'ı bıçakla ağır yaralayan Mehmet Gökten Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkılıç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Gökten Ö'yü Kışla Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın yaşandığı çay bahçesinin işletmecisi Şenay Yıldırım (54), gazetecilere, müşterilerle ilgilendiği sırada 2 kişinin koşarak mekana girdiğini söyledi.

Tarafların şakalaştığını düşündüğünü dile getiren Yıldırım, "Daha sonra biri, diğerini bıçaklayıp kaçtı. Benim de bir evladım var. Keşke böyle bir şey yapmasalardı." dedi.

Kaynak: AA
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