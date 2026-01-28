Haberler

Adana'da polisten Türk Kızılaya kan bağışı desteği

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı'nın 'Polis Kızılay el ele' kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu. Emniyet personeli, etkinliğin önemine değinerek toplumda kan bağışının gerekliliğini vurguladı.

Adana'da polis ekipleri, Türk Kızılayının "Polis Kızılay el ele" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek verdi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine konuşlandırılan bağış aracında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Adana Şubesi kan bağışçısı kazanım uzmanı Ferhat Öz, gazetecilere, önemli bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

Herkesin kan bağışından bulunması gerektiğini ifade eden Öz "Canı pahasına görev yapan emniyet teşkilatımızın gönüllü katılımı ve duyarlılığı sayesinde birçok hastamıza umut olduk. Katılım sağlayan emniyet personeline destek verdikleri için teşekkür ederiz." diye konuştu.

