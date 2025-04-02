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Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

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Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Allah rahmet eylesin, otomobillerden %200 vergi alınınca millette 50 yaşındaki araçlara biniyor mecburen

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

millette yok ki sağlam dayanıklı araçlara binsin eskimiş kâğıt gibi araçlarla idare ediyor garibanlar (( Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun kalanlara Rabbim sabır versin inşallah çok üzücü bir durum

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Haber YorumlarıAdam Bey:

arabaya baksana benden daha eski çürük. kaza ozaman öldürür. bir Türk araba alamaz halde.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Su Tofaş grubunu kaldırın artık piyasadan. Motorsiklet daha güvenli bunlardan

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