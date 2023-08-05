Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı ve bir çocuk ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tahkikat başlattı.