Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

Adana'da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı

Adana'da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, eşi ve 2 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 22 yaşındaki Yakup Kaya yönetimindeki motosiklet, üzerinde 21 yaşındaki eşi Güllü Kaya ve 2 yaşındaki oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Adana'da Motosiklet Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Anne ve Oğlu Yaralı

ÇEVREDEKİLER HEMEN SUYA ATLADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da Motosiklet Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Anne ve Oğlu Yaralı

ANNE VE OĞLUN DURUMLARI İYİ

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da Motosiklet Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Anne ve Oğlu Yaralı

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.