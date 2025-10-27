Haberler

Adana'da Kavga: İki Kişi Dövüldü, Araya Giren Darbe Aldı

Adana'da Kavga: İki Kişi Dövüldü, Araya Giren Darbe Aldı
Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, bir grup ile iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Grup, iki kişiyi döverken, araya giren birine de saldırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

ADANA'da 2 kişi, tartıştıkları grup tarafından tekme yumruk dövüldü. Grup, araya girmeye çalışan kişiyi de darbederken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık bir grup ile 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, grup, 2 kişiyi yere yatırıp tekme- yumruk dövdü. Grup, bu sırada araya girmeye çalışan kişiyi de darbetti. Kavgayı gören bir kadın evinden çıkıp, gruba tepki gösterdi. Kalabalık grup daha sonra dağıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Darbedilenlerin şikayeti üzerine polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
