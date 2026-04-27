Kozan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Karacaoğlan Mahallesi Bilim Parkı mevkisinde, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüler A.K.S. ve M.T. ile araçlardaki O.A.T. ve R.K.Ö. yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Bilim Parkı mevkisinde Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. A.K.S. yönetimindeki 01 YN 820 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 80 AGT 993 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan O.A.T. ve R.K.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı