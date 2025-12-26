Haberler

İçme suyu borusu patladı: 3 mahalle göle döndü, yol çöktü

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir içme suyu borusunun patlaması sonucu Denizli, İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerini su bastı. Patlama nedeniyle bulvarda çökme meydana geldi. Göle dönen yollarda araç trafiği aksadı, yayalar zor anlar yaşadı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu borusu patladı.

3 MAHALLEYİ SU BASTI, YOL ÇÖKTÜ

Borunun patlaması nedeniyle bulvarda çökme meydana geldi. Denizli Mahallesi'nin yanı sıra İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki ana arterleri, ara sokakları ve bazı evleri su bastı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Göle dönen yollarda araç trafiği aksadı. Su baskınına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), suların tahliyesi ve borunun onarımı için çalışma başlattı.

