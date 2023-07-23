Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri ve yaralanan il başkanının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan il başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındıkları ve Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı. İl başkanı Demir ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında.