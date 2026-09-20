Adana'da gazi memur Gökhan Doğan, 25 dönümde 950 zeytin fidanı dikti

Adana'da hastanede memur olarak görev yapan 41 yaşındaki gazi Gökhan Doğan, tarıma merakıyla 25 dönüm arazide 950 ağaçlık zeytin bahçesi oluşturdu.

Evli ve iki çocuk babası Doğan, uzman çavuş olarak görev yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2008'de gazi oldu.

Gazi olmasının ardından Doğan, 2011'de devletin sağladığı imkanlarla Seyhan Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışmaya başladı.

Doğan, hastanede çalıştığı süreçte Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi, ardından da Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünü de 2018'de tamamlayan Doğan, eğitimlerinin ardından yıllardır ilgi duyduğu tarıma olan merakını üretime dönüştürmeye karar verdi.

Sarıçam ilçesi Hocalı Mahallesi'nde 8 dönüm arazi satın alan Doğan, Hazine'ye ait 17 dönümlük tarım arazisini de kiraladı.

Arazideki gerekli düzenlemeleri tamamlayarak bu yıl 950 zeytin fidanını toprakla buluşturan Doğan, mesaisinden arta kalan zamanını bahçesinde geçiriyor.

Doğan, yaklaşık 3 yıl sonra bahçesindeki ilk ürünleri hasat etmeyi hedefliyor.

"Ağaçlarımla ilgilenirken stresimi atıyorum"

Gazi Gökhan Doğan, AA muhabirine, gazilik ünvanının hayatındaki en büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yaşadığı zorlu sürecin kendisini çalışma hayatından koparmadığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Yaşadıklarım çok kötüydü, Allah kimsenin başına vermesin. İnşallah terör sorunu çözülür ve bir daha kimsenin canı yanmaz. Bu canı yananlardan biri de benim. Gazi olduktan sonra yaşadığım olayları ve geçmişe ait izleri silmek için kendimi eğitime adadım. Zaten toprağa merakım vardı, bu yüzden ziraat fakültesinde okumak istedim. Daha sonra edindiğim bilgi ve hocalarımın desteğiyle kendi bahçemi yaptım."

Doğan, bahçesindeki ağaçların her şeyiyle ilgilendiğini ve bundan büyük keyif aldığını belirtti.

Toprakla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini vurgulayan Doğan, "Ağaçlarımla ilgilenirken stresimi atıyorum. Bir nevi burası benim yükümü alıyor ve mutlu oluyorum. Ağaçlarımı tek tek kontrol ediyorum ve onlara çocuğum gibi bakıyorum." diye konuştu.

Doğan, zeytin yetiştiriciliğini ilerleyen dönemde daha da geliştirerek üretimini artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA