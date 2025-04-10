Adana'da Dev Köpek Balığına İlgi Yoğun

Dev köpek balığına dokunma yarışı

Adana'da Akdeniz açıklarında bir haftada 3 kez dev köpek balığı yakalanırken, tezgahta balığı gören kimi vatandaş ona dokunup fotoğraf çektirdi kimi ise dokunmaya korktu

ADANA - Adana'da Akdeniz açıklarında bir haftada 3 kez dev köpek balığı yakalanırken, tezgahta balığı gören kimi vatandaş ona dokunup fotoğraf çektirdi kimi ise dokunmaya korktu.

Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçesinde Akdeniz açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına bir haftada 3 kez dev köpek balığı takıldı. Balıkçı Şahin Gökalp son olarak dün 4.5 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında dev köpek balığı yakaladı. Gökalp dev köpek balığını tezgahına getirdi. Balıkçıya balık almaya gelen ve yoldan geçenler dev köpek balığına yoğun ilgi gösterdi. Kimi balığa dokunup fotoğraf çektirirken kimi de köpek balığından korktuğu için dokunamadı.

Gökalp, "Bir haftada üçüncü köpekbalığını yakaladık. Akdeniz açıklarında yakaladık. Bugünkü diğerlerine göre biraz daha büyük. Boyu 4 buçuk metre, kilosu da 500'e yakın. Bu köpekbalığının cinsi camgöz. Vatandaşlar çok fazla ilgi gösteriyor. Köpekbalığı bu mevsimlerde çıkıyor. Bu büyüklükte çok nadir yakalanır. Bunun etini dağıtacağız. Özellikle kanser hastalarına vereceğiz. İnşallah şifa olur" dedi.

Köpek balığından korkup çok yaklaşamayan bir kız çocuğu ise "Ben çok korkuyorum. Sadece videolarını izliyordum. Bu kadar yakından hiç görmemiştim" diye konuştu.

Nizamettin Kocatürk ise "Daha önce Mersin'de çıkarılmıştı, orada görmüştüm. Boyutları baya büyükmüş. Köpekbalığından neden korkayım, erkek adam korkar mı" dedi.

Hatice Güdük, isimli kadın ise, "Köpekbalığına benziyor gibi ilk defa görüyorum. Köpekbalığından da korkarım" şeklinde konuştu.