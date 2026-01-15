Haberler

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 34 yaşındaki Sergen Altunbaş, tartışma sonrası evi terk eden eşinin geri dönmemesi üzerine 8 ve 6 yaşındaki çocuklarını tabancayla öldürdü. Altunbaş ardından intihar ederken yakınları aracını ateşe verdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

ÇOCUKLARINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Boynuyoğun Mahallesi'ndeki villada, eşinin önceki günlerde yaşanan tartışma sonucu evi terk ettiği öğrenilen Sergen Altunbaş (34) çocukları Ada (8) ve Mert'e (6) tabancayla ateş etti.

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

İNTİHAR ETTİ

Sergen Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu. Olayın ardından bölgeye gelen yakınları Altunbaş'ın bahçede park halinde bulunan aracını ateşe verdi.

Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
